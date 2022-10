Chủ tịch Hồ Chí Minh biết được về số phận học giả Phạm Quỳnh trong hoàn cảnh nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh biết được về số phận học giả Phạm Quỳnh trong hoàn cảnh nào?

Ngày 23/8/1945, trong bối cảnh Cách mạng tháng Tám do Việt Minh tiến hành nhằm giành độc lập dân tộc từ phát xít Nhật và xóa bỏ chế độ phong kiến, Phạm Quỳnh - học giả, cựu Thượng thư Bộ Lại Triều đình Huế - đã bị bắt và sau đó bị hành quyết cùng lúc, cùng nơi với cựu Tổng đốc Nam Ngãi (Quảng Nam – Quảng Ngãi) Ngô Đình Khôi và con trai Ngô Đình Huân, thư ký của Yokoyama Masayuki, Đại sứ Nhật kiêm Cố vấn tối cao của vua Bảo Đại.

‘Lời kể’ đăng trên Đại Đoàn Kết căn cứ vào đâu?

Ngày 28/8/1945, ngay sau khi phái đoàn Trung ương gồm các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận trên đường vào Huế để dự lễ thoái vị của vua Bảo Đại, Hồ Chủ tịch nói với ông Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng – Tổng Chỉ huy quân đội – Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Hoàng Hữu Nam (Phan Bôi), Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Giản, Tổng giám đốc Nha Công an Việt Nam và Vũ Đình Huỳnh: “Chú Bằng, chú Liệu, chú Cận vô Huế rồi mình mới nhớ ra thì đã trễ, giờ chú Nam (Hoàng Hữu Nam) hoặc xem có ai thay được chú Nam vô Huế gặp cụ Phạm Quỳnh, trao thư tôi mời cụ”…

… Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng Thừa Thiên – Huế Tôn Quang Phiệt gặp Vũ Đình Huỳnh để xin làm việc với Hồ Chủ tịch vì có “nhiều vấn đề phải thưa ngay với Cụ.” Do sáng hôm sau Hồ Chủ tịch phải hội đàm với Lư Hán (tư lệnh lực lượng Trung Hoa Dân Quốc giải giáp quân Nhật ở Bắc Đông Dương - CHHV) nên buổi làm việc với ông Phiệt được bố trí ngay cuối giờ chiều hôm đó. “Chính trong buổi làm việc này, ông Tôn Quang Phiệt báo với Hồ Chủ tịch: “Cụ Phạm Quỳnh đã bị khử mất rồi!”. Bác thu hai cánh tay vào sát ngực tựa lên mặt bàn, lặng ngắt một lúc… Người duỗi hai tay ra mặt bàn: “Tôi đã từng gặp, từng giao tiếp với cụ Phạm ở Pháp... Đó không phải là người xấu!”.

Hoàng Hữu Nam (Phan Bôi) lúc đó không có mặt ở Hà Nội vì được phân công ở lại Việt Bắc một thời gian để củng cố cơ sở cùng một số đồng chí khác, trong đó có Phạm Văn Đồng. Lý do là Hồ Chí Minh biết chắc thể nào cuộc kháng chiến chống Pháp cũng sẽ xảy ra ở vùng rừng núi này. Hơn thế nữa, tháng 10/1946 Hoàng Hữu Nam mới được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chức vụ ông nắm giữ cho đến khi qua đời vào ngày 24/4/1947 do đuối nước ở Tuyên Quang.

Cũng như vậy, Lê Giản đến cuối tháng 9/1945 mới được bổ nhiệm phó Giám đốc Sở Liêm phóng Bắc Bộ và ngày 8/6/1946, mới được cử làm Giám đốc Việt Nam Công an Vụ thay Nguyễn Dương.

Cuối cùng, cứ theo “lời kể” thì Hồ Chí Minh gặp Tôn Quang Phiệt vào chiều hôm trước cuộc gặp với Lư Hán , viên tướng này đến Hà Nội vào ngày 11/9/1945. Điều này là phi lý vì theo Hồi ký của chính ông Phiệt (in trong bộ sách Tôn Quang Phiệt 1900-1973, NXB Văn học, Hà Nội, 2014), mãi đến tháng 2/1946, ông mới từ Huế ra Hà Nội để họp Quốc hội vừa được bầu ra.

Cù Huy Cận – nhân chứng đích thực

Năm 2003, thấy tôi vừa mua cuốn “Luận giải Văn học và Triết học” của Phạm Quỳnh do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành, cha tôi nói: “Phạm Quỳnh là một nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Nếu không chết một cách oan uổng ở tuổi 53, ông đã có thể đóng góp nhiều và lớn hơn nữa cho văn học và văn hóa nước nhà.” Nhân đó cha tôi kể:

Bà Phạm Quỳnh và con gái vừa ra về, Bác nói ngay với bố: “Rút kinh nghiệm từ cái chết oan uổng của cụ Phạm Quỳnh, Chính phủ phải mau chóng thiết lập các cơ quan tư pháp để xử cho đúng người đúng tội và nhất là để ngăn chặn oan sai do nhân viên chính quyền gây ra.” Trên thực tế, chỉ khoảng một tuần sau, ngay trong tháng 9/1945, với tư cách Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bác đã ký Sắc lệnh thành lập các tòa án quân sự để xét xử những người bị buộc tội phản quốc. Theo sắc lệnh này, người bị tuyên án tử có quyền đệ đơn lên Chủ tịch Chính phủ xin ân giảm. Tiếp đó, trong những tháng cuối năm 1945, Bác đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt và Sắc lệnh cử cụ Bùi Bằng Đoàn (thân phụ nhà báo Bùi Tín – CHHV) và bố vào Ban này. Quyền hạn của hai người như nhau, không ai là trưởng cũng không ai là phó cả.

Ban Thanh tra đặc biệt có quyền “tiền trảm hậu tấu”: đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên nào trong Uỷ ban nhân dân hay của Chính phủ đã phạm lỗi trước khi mang ra Hội đồng Chính phủ hay Toà án đặc biệt xét xử, truy tố cả các việc đã xẩy ra trước ngày ban bố sắc lệnh thành lập Ban. Ngoài ra, ủy viên của Ban Thanh tra đặc biệt còn đảm nhiệm chức năng công tố trước một Tòa án đặc biệt do đích thân Chủ tịch Chính phủ lâm thời làm Chánh án. Cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Chánh nhất Toà Thượng thẩm Hà Nội và Thượng thư Bộ Hình Triều đình Huế, được Bác tín nhiệm vào Ban này là điều dễ hiểu. Còn “nghề” của bố là kỹ sư Canh Nông và làm thơ viết văn thì việc Bác cử bố vào cơ quan tư pháp này rất có thể là do bố đã hẳng thắn nêu quan điểm “ông Phạm Quỳnh bị giết oan”. Trong quá trình làm việc, Ban Thanh tra đặc biệt đã giải oan cho nhiều người. Chẳng hạn, đã trả lại tự do cho hơn một phần ba trong số hơn 60 người đang bị tạm giữ tại tỉnh Hà Nam. Bố cũng được Chính phủ cử vào hội đồng tuyển chọn thẩm phán gồm 5 người là Vũ Trọng Khánh, Bùi Bằng Đoàn, Vũ Đình Hòe, Cù Huy Cận và Hoàng Hữu Nam.”