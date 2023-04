Các vụ rò rỉ tình báo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ

một giờ trước

Các hãng tin lớn như Bellingcat, The New York Times và Washington Post đưa tin Teizera đã đăng tải những tài liệu nhạy cảm lên một nhóm cá nhân thuộc nền tảng mạng xã hội Discord. Những tài liệu này sau đó lan rộng hơn trên internet.

Hồ sơ Lầu Năm Góc

The New York Times đã sử dụng các tài liệu này để đưa ra những công bố chấn động về quy mô các hành động của Mỹ ở Việt Nam.

Rò rỉ NSA

Vào năm 2013, Edward Snowden đã làm rỏ rỉ một loạt các tài liệu tình báo cho The Guardian và Washington Post, cho thấy chính phủ Mỹ đã thu thập trái phép dữ liệu điện thoại của công dân mình.

Các tài liệu đã hé lộ về cách thức làm việc nội bộ trong Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), một trong những cơ quan tình báo chính của Hoa Kỳ. Các tài liệu này cũng vén bức màn cho thấy những hành động thu thập dữ liệu bí mật do các chính phủ trên thế giới thực hiện, bao gồm các đồng minh của Mỹ như Anh, Úc, và New Zealand.