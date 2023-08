Nhà nước nên ân xá cho Nguyễn Văn Chưởng và minh oan cho Hồ Duy Hải?

Vì sao là lúc này?

Vụ Hồ Duy Hải

Năm 1986 ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An xảy ra vụ án giết người, một thanh thiếu niên khi ấy mới 14 tuổi đã cầm lưỡi lê đâm tử vong một người khác, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Mới đây công an tỉnh Nghệ An qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được một người đàn ông sinh sống ở tỉnh Đồng Nai có đặc điểm giống với thủ phạm do vậy đã tiến hành bắt giữ điều tra và người này thừa nhận là hung thủ vụ án khi xưa, sau khi bỏ trốn đã thay tên đổi họ để sinh sống suốt 37 năm qua.