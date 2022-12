TikTok bị bang Indiana của Mỹ kiện do lo ngại về an ninh và an toàn

Tác giả, Monica Miller

Vai trò, BBC News

8 tháng 12 2022, 18:48 +07 Cập nhật 54 phút trước

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, TikTok bị bang Indiana của Hoa Kỳ kiện

Ứng dụng mạng xã hội phổ biến TikTok bị tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ kiện.

Tổng chưởng lý bang Todd Rokita cáo buộc công ty mẹ của TikTok là ByteDance vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang.

Hai vụ kiện đã được đệ trình vào thứ Tư (7/12). Vụ kiện đầu tiên tuyên bố ứng dụng để người dùng trẻ tuổi tiếp xúc với nội dung không phù hợp.

Trong đơn khiếu nại khác, ông Rokita cũng cáo buộc TikTok không tiết lộ khả năng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng.

“TikTok là một con sói đội lốt cừu,” theo tài liệu gửi tòa án.

"Cho đến khi nào TikTok còn được phép lừa dối và đánh lừa người tiêu dùng Indiana về những rủi ro đối với dữ liệu của họ, thì những người tiêu dùng và quyền riêng tư của họ sẽ là con mồi dễ dàng."

Khiếu nại cho biết thuật toán của ứng dụng quảng cáo nhiều nội dung không phù hợp, "mô tả rượu, thuốc lá và ma túy; nội dung đồi trụy, khoả thân, và các chủ đề khêu gợi; và ngôn từ tục tĩu."

Văn bản cũng tuyên bố rằng ứng dụng lừa dối người dùng trẻ tuổi có độ tuổi từ 12 trở lên trên các gian hàng ứng dụng của Apple và Google.

Indiana đang tìm kiếm một lệnh cấm đối với các hoạt động của TitkTok và các hình phạt dân sự đối với công ty vì "hành vi không công bằng và lừa đảo".

Ông Rokita cho biết đây là vụ kiện đầu tiên do một tiểu bang của Hoa Kỳ khởi xướng chống lại ByteDance.

ByteDance và TikTok chưa trả lời yêu cầu bình luận của BBC.

Thông báo về các vụ kiện được đưa ra sau khi các bang khác của Hoa Kỳ soạn thảo luật cấm TikTok. Texas, Nam Dakota và Nam Carolina đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính quyền bang.

Tháng trước, người đứng đầu FBI đã nói rằng TikTok đặt ra mối lo ngại về an ninh quốc gia.

Giám đốc FBI Chris Wray nói với Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Hoa Kỳ rằng luật pháp Trung Quốc về cơ bản yêu cầu các công ty "làm bất cứ điều gì chính phủ muốn họ làm về mặt chia sẻ thông tin hoặc phục vụ như một công cụ của chính phủ Trung Quốc."

Chính quyền Biden đã đàm phán với các quan chức của TikTok trong nhiều tháng khi họ cố gắng đạt được thỏa thuận an ninh quốc gia để bảo vệ dữ liệu của hàng trăm triệu người dùng ở Mỹ.

TikTok cũng đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở những nơi khác.