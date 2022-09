Nữ hoàng Elizabeth II và tôi

Phải sau vài năm sống ở Anh quốc tôi mới quen được với việc có một Nữ hoàng. Là một người đã ở Pháp trong nhiều năm dưới phương châm tự do, bình đẳng, bác ái, không phải lúc nào tôi cũng dễ dàng chấp nhận việc được cai trị bởi một Nữ hoàng/Vua (mặc dù tôi biết họ chỉ là biểu tượng chính trị với tư cách là nguyên thủ quốc gia trong một hệ thống quân chủ lập hiến). Tôi càng khó chấp nhận một thực thể được gọi là Hoàng gia. Một phần vì gia đình này còn đầy những rắc rối từ vợ chồng đến giữa anh em và thậm chí bê bối từ một số cá nhân. Tinh thần có được từ những năm tháng hoạt động xã hội cùng với một sự đòi hỏi nghiêm khắc và mạnh mẽ tính bình đẳng đã không cho phép tôi chấp nhận, ít nhất là một cách dễ dàng.

Một lần nữa, không dễ để tôi chấp nhận điều đó. Tôi có phải là một cá nhân không chấp nhận gì ngoài các giá trị của con người như bình đẳng và tự do, mà tôi được thừa hưởng sau nhiều năm học hỏi và sinh hoạt và thực hiện các hoạt động xã hội ở Pháp? Hay tôi chỉ là một đứa con khiêm nhường của Thiên Chúa, mà người đại diện của Ngài tại nơi tôi sống là Nữ hoàng? Và như một người con khiêm nhường của Thiên Chúa, tôi có trong tôi tất cả Vinh Quang và Sự Vĩ Đại của Ngài, từ đó cho tôi tình yêu thương những người xung quanh và coi họ như là anh chị em của tôi? Chẳng lẽ tình yêu này còn không sâu sắc hơn tình bác ái sao? Và việc xem những người hàng xóm của chúng ta như anh chị em thậm chí không đáng yêu và lãng mạn hơn một đòi hỏi bình đẳng thông thường? Cũng như nếu tôi coi mình là một phần của Thiên Chúa, thì sự tự do của tôi không to lớn và vĩ đại hơn nhiều hay sao?