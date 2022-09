Hoàng gia Anh: Giới vận động bảo vệ quyền phản đối nền quân chủ

Hoàng gia Anh: Giới vận động bảo vệ quyền phản đối nền quân chủ

một giờ trước

Xu hướng phản đối quân chủ hoặc bỏ Hoàng gia Anh

Bài 'Will Jamaica now seek to 'move on' from royals as a republic?' nhắc lại lời thủ tướng Jamaica Andrew Holness nói với Hoàng tử William hồi đầu năm nay rằng nước ông "sẽ đi vê ̀phía trước" (We are moving on), tách khỏi quá khứ gắn với di sản thuộc địa Anh.