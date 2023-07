Diễn viên Hollywood tham gia cuộc đình công lịch sử cùng các biên kịch

Liên minh - có tên chính thức Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ, hay SAG-AFTRA - cũng muốn đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo (AI), khuôn mặt và giọng nói do máy tính tạo ra sẽ không được sử dụng để thay thế diễn viên.

Các chương trình truyền hình vẫn đang được quay phần lớn cũng sẽ phải dừng lại do không có diễn viên, mặc dù trong một số trường hợp, các diễn viên và nhà sản xuất có thể đạt được thỏa thuận phụ để cho công việc được tiếp tục.

Một số diễn viên đã lên Instagram để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cuộc đình công, bao gồm ngôi sao của series Better Call Saul, Bob Odenkirk, hay Cynthia Nixon của Sex and the City và cựu binh Hollywood Jamie Lee Curtis.