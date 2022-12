Mỹ: Bom bão tuyết mùa đông tấn công 200 triệu người

Tuyết rơi dày là điều đã được dự báo ở các khu vực Pennsylvania và Michigan. Ở Buffalo, New York, dự kiến lớp tuyết cao ít nhất 89cm.

Đã có báo cáo về lũ lụt ven biển ở các vùng New England, New York và New Jersey.