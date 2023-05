Việt Nam phản đối vụ đồng 2 đô Úc có hình 'cờ vàng ba sọc' là 'phản ứng thái quá'?

Hôm 4/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phía Úc dừng lưu hành đồng tiền lưu niệm hai đô la Úc có in hình cờ vàng ba sọc do Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Úc phát hành.

'Phản ứng thái quá'

Nói với BBC News Tiếng Việt ngày 5/5, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales (Úc) cho rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam "phản ứng thái quá", nhất là khi nói có đe doạ về quan hệ ngoại giao.

"Trong mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc, Úc giúp rất nhiều cho Việt Nam hơn là ngược lại. Việc Bưu chính Úc in cờ hay biểu tượng VNCH trên đồng xu của Úc là chuyện nội bộ trong lễ ANZAC - lễ tưởng niệm những binh sĩ Úc, Tân Tây Lan đã hi sinh trong các cuộc chiến).

"Úc từng là đồng minh của VNCH và đã có 500 binh sĩ Úc hi sinh trong cuộc chiến 1962-1972 ở Việt Nam, nên việc ghi nhận sự hi sinh đó trong ngày lễ ANZAC năm nay, 2023 là có thể hiểu được.

"Nên nhớ rằng các cựu chiến binh VNCH vẫn có quyền hưởng trợ cấp của Chánh phủ Úc y như cựu chiến binh Úc, do đó việc vài chánh phủ địa phương ở Úc công nhận lá cờ VNCH như là một biểu tượng cộng đồng là bình thường. Lá cờ đó không đại diện cho quốc gia nào hiện nay mà chỉ là một biểu tượng của cộng đồng người Việt tại Úc," Giáo sư Tuấn phân giải.

Cả hai loại đồng xu đều có in dòng chữ "Chiến tranh Việt Nam" trên bề mặt và hình ảnh chiếc trực thăng UH-1 và trong dải cuống huy bao quanh chiếc trực thăng UH-1 có hình cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Mặt còn lại là chân dung của cố Nữ Hoàng Anh Elizabeth II.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, đối với tất cả các ‘thuyền nhân’ đi tìm bến bờ tự do thời thập niên 1970-1990, lá cờ VNCH là một kỉ niệm "rất sâu sắc".

Đồng xu 50 cent Úc có in cờ vàng ba sọc được phát hành năm 2016

Chia rẽ

Tháng 1/2022, Đài truyền hình VTV phát trễ đến 10 phút trận bóng đá giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Úc do lo ngại về "an ninh quốc gia". Thực tế là do cổ động viên Úc đem cờ vàng đến sân để cổ vũ nên phải cắt hình ảnh này ra.