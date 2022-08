Nóng thêm vụ AIC: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 'tiếp tục bị khởi tố'

10 phút trước

Sinh ngày 1/1/1969 tại Bắc Ninh, bà Nhàn trở thành nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất, trẻ tuổi nhất được tặng Huân chương Mặt trời mọc (The Order of the Rising Sun) từ Nhật Bản năm 2018, do các đóng góp cho mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam.