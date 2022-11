Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện KSND đề nghị y án 5 năm tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân

Ông Lê Tùng Vân (giữa) cùng hai đệ tử của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

TAND tỉnh Long An vào ngày 2/11 xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo Lê Tùng Vân bị Hội đồng Xét xử đề nghị tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù.

Lý do được đưa ra là các bị cáo không đưa ra được chứng cứ nào mới, kêu oan không có căn cứ.

Xét nghiệm DNA

Ngày 24/09, Công an tỉnh Long An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm DNA cho 27 người tại Tịnh Thất Bồng Lai, trong đó có 10 trẻ em (từ 14 tháng đến 8 tuổi), một người vắng mặt.

Lý do được đưa ra là "xem có mối quan hệ thân thích gì không", sau khi Công an tỉnh Long An nói đã nhận được tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở Tịnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi.