Đảng Cộng sản Việt Nam học gì từ các chính sách của 'người đồng chí Trung Quốc?

một giờ trước

"Quyền lực chuyên chế" chỉ năng lực kiểm soát, cưỡng chế, đàn áp (coercive and repressive) của nhà nước đối với xã hội, ví dụ như năng lực của lực lượng công an, cảnh sát... Trong khi đó, "quyền lực cơ sở" chỉ năng lực xây dựng và thiết kế các bộ quy tắc, chuẩn mực, thiết chế,… để quản lý xã hội, ví dụ như "hệ thống tín dụng xã hội" (社會信用體系), hoặc "công trình lưới trời" (天網工程) tại Trung Quốc…

Thứ hai, mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam rất sâu rộng, với việc ký kết 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) cả song phương và đa phương. Để được hưởng những ưu đãi khi tham gia một số FTA, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một số nhượng bộ nhất định trong khi đàm phán các hiệp định, đặc biệt trong vấn đề nhân quyền, quyền lao động, nghiệp đoàn (có thể thấy trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP trước đây). Quá trình hội nhập quốc tế này đã vô hình chung khiến Việt Nam trở nên dân chủ hơn khi đặt lên bàn cân so sánh với Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính sách này cũng tiềm ẩn những rủi ro địa chính trị nhất định, bởi lẽ người ta thường nói "ai cũng coi là bạn thì chẳng là bạn của ai cả" (a friend to all is a friend to none). Ví dụ như trong trường hợp xung đột hoặc đối đầu xảy ra tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, rất khó có khả năng sẽ có một nước nào đó đứng ra bênh vực và bảo vệ Việt Nam đối đầu lại với Trung Quốc cả.