Trung Quốc: Thông tin cựu Ngoại trưởng Tần Cương 'biến mất' trên website bộ ngoại giao

38 phút trước

Trong khi một số thông tin xuất hiện trở lại vài ngày sau đó, thông tin ông Tần Cương không được đăng tải trong danh sách "các cựu ngoại trưởng" của trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc và khi tìm tên của ông thì xuất hiện dòng thông điệp: "Sorry, Qin Gang is not found" (Xin lỗi, Tần Cương không được tìm thấy).