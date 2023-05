Cuộc chiến VN: Bàn về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cộng sản

3 giờ trước

Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam thật sự là gì?

Giáo sư Stephen B. Young, Giám đốc Điều hành Caux Round Table for Moral Capitalism, tác giả quyển sách 'Kissinger's Betrayal: How America Lost the Vietnam War' cho biết ông muốn nhấn mạnh đến bốn ngàn năm văn hiến của Việt Nam khi đề cập đến chủ nghĩa dân tộc.