Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế Covid sau các cuộc biểu tình

Nó dẫn đến nhiều ngày biểu tình lan rộng khắp các thành phố khác nhau, mà đã lắng xuống kể từ khi có sự hiện diện dày đặc của công an.

Công an xuất hiện dày đặc kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Trung Quốc

Điều đó tương đương với ba trường hợp tử vong do Covid trên mỗi triệu người ở Trung Quốc, so với 3.000 trên một triệu ở Mỹ và 2.400 trên một triệu ở Anh, mặc dù việc so sánh trực tiếp giữa các quốc gia rất khó khăn.