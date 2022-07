Đỉnh Everest, 'nóc nhà thế giới' sẽ tiếp tục cao lên tới mức nào?

Bay lướt tới gần chỏm núi mang tính biểu tượng của Đỉnh Everest, Elmore nhìn bao quát được tất cả. Một thành phố thu nhỏ được tạo thành từ những chiếc lều màu xanh lá cây và màu vàng dành cho những người leo lên đỉnh núi, đã hình thành nên trại dừng chân Everest Base Camp, nằm ở độ cao hơn 5km (3 dặm) so với mực nước biển.

Với độ cao trên 8.848m (29.032 bộ), Đỉnh Everest cao vượt trội so với những đỉnh núi khổng lồ khác của dãy Himalaya

Đỉnh Everest cao 8.848,86m (29.032 bộ) so với mực nước biển, theo cuộc khảo sát chung chính thức gần đây nhất của Trung Quốc và Nepal, hai nước có biên giới chạy ngang qua đỉnh núi.

Nhưng nó không phải là đỉnh núi khổng lồ duy nhất ở miền đất này - dãy Himalaya có tới 10 trong số 14 đỉnh núi trên thế giới cao hơn 8.000m (26.247 bộ) so với mực nước biển.

Elmore nói rằng không có nhiều khác biệt về độ cao của Đỉnh Everest so với những ngọn núi xung quanh. "Nếu bạn đã từng bay trên Greenland hoặc dãy Rockies của Canada, bạn cũng có thể nhìn thấy những ngọn núi lớn, nhưng [dãy Himalayas] lại là một tầng khác," cô nói.

Mặc dù so với thời thập niên 1850 thì về sau này kỹ thuật đo núi đã có những bước tiến lớn, nhưng con số mà ông tính toán được vẫn chính xác một cách đáng kinh ngạc, chỉ chênh lệch có 9 mét so với độ cao chính thức mới đây nhất.

Ngoài lý do những cải tiến trong công nghệ đo đạc mà các nhà khảo sát sử dụng đã dẫn đến các kết quả khác nhau về độ cao của ngọn núi, còn có một số vấn đề chính trị liên quan. Tỷ như tranh cãi mang tính lịch sử giữa Trung Quốc và Nepal về việc có tính cả phần mũ tuyết trên đỉnh núi khi đo độ cao của ngọn núi hay không.

Nhưng để hiểu được cách thức và lý do Đỉnh Everest thay đổi độ cao thì phức tạp hơn nhiều. Trong khi các kiến tạo mảng lục địa đẩy đỉnh núi nhô lên cao hơn, thì tình trạng xói mòn lại bào bớt đi độ cao của đỉnh núi.

Thời tiết cũng có thể gây ra xói mòn đáng kể cho một ngọn núi. Elmore mô tả một trong những trạm khí tượng mà cô đã giúp lắp đặt trong chuyến thám hiểm Đỉnh Everest 2019 là "bị hư hại do những tảng đá có kích thước bằng quả bóng cricket bị gió bốc lên và đập vào". Gió liên tiếp cuốn đá và băng khỏi ngọn núi sẽ làm cho núi bị xói mòn qua năm tháng.

Nhiều đỉnh núi cao nhất trên thế giới, bao gồm cả Everest, luôn có các mũ tuyết vĩnh viễn bảo vệ cho chúng khỏi những trận gió tạt này. Khi được một lớp tuyết mềm che phủ, đá ít sẽ chịu tác động bởi thời tiết và xói mòn hơn so với đỉnh núi trơ trọi, Headley cho biết.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Postdam, Đức đã chỉ ra rằng có tới 90% hiện tượng cao thêm ở dãy núi Alps ở châu Âu có thể được giải thích bởi phản ứng co giãn đáng ngạc nhiên này vào cuối kỷ băng hà.

Một chiếc trực thăng bay lên đỉnh với hành lý nặng nề là điều không thể thực hiện - không khí loãng xung quanh Đỉnh Everest có nghĩa là động cơ không thể hoạt động đúng công suất, và có quá nhiều lực cản từ các cánh quạt để vận hành an toàn.

May mắn là các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) đã trở lên nhỏ gọn hơn trong những năm qua. Hiện nay chúng chỉ nặng hơn 1,2kg (2,6 cân Anh) và "có kích thước bằng một hộp cơm trưa, có thể còn nhỏ hơn một chút", Pavlis nói.

Để thu thập kết quả chính xác đến từng milimet, thiết bị phải ghi chép dữ liệu trong vài giờ. Trong môi trường không khí loãng của "tử địa" Everest, việc vận hành những thiết bị này có thể gây nguy hiểm cho những người khảo sát. Các thành viên của đoàn thám hiểm người Nepal, để đo theo phương pháp GNSS trên Đỉnh Everest vào năm 2019, đã phải dành ra hai giờ trên đỉnh của ngọn núi - lâu hơn nhiều so với thời gian thông thường mà những người leo núi lên đến đỉnh - sau khi đến nơi vào lúc 03:00, lúc trời tối đen và không khí lạnh buốt.

Họ hy vọng trả lời được các câu hỏi về việc liệu trận động đất gây chết người có cường độ 7,8 độ Richter xảy ra ở Nepal vào tháng 4/2015 có ảnh hưởng đến độ cao của đỉnh Everest hay không. Các báo cáo ban đầu cho thấy ngọn núi đã dịch chuyển 3cm (1,9 inches) về phía tây nam do trận động đất lớn khiến 9.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhưng độ cao của ngọn núi vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, dự án đã sớm trở nên bị bỏ bê do tác động của tình hình chính trị thế giới.

Nhiều tính toán phức tạp phải được thực hiện để xác định điểm thực sự là mực nước biển và độ cao tương đối của Đỉnh Everest so với mực nước biển đó. Khi điểm xuất phát đó bị thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi theo.

Nhìn xa hơn hành tinh của chúng ta, chúng ta có thể thấy những ví dụ về việc những ngọn núi khổng lồ có thể phát triển to cao cỡ nào.

Olympus Mons, một ngọn núi lửa trên sao Hỏa, cao 21 km (19,2 dặm) và trải rộng 624 km (388 dặm). Ngọn núi này to gần bằng kích thước của bang Arizona. Do lực hấp dẫn trên sao Hỏa yếu hơn trên Trái Đất và sao Hỏa không có các mảng kiến tạo dịch chuyển và va chạm bên dưới bề mặt, dung nham chảy ra từ núi lửa trên sao Hỏa trong quá khứ của hành tinh này có thể phát triển đến mức to cao khủng khiếp.