Lớp trẻ có thực sự kém cỏi hơn thế hệ cha chú?

Bối cảnh của từng thế hệ có thể là điều then chốt để thu hẹp khoảng cách giữa các thập kỷ – tuy nhiên, việc coi thường những người trẻ tuổi là một bản năng bẩm sinh và đã tồn tại lâu đời đến mức khó có thể xóa bỏ.

Nhưng điều này không nhất thiết là do giới trẻ ngày nay thực sự thiếu những phẩm chất này – các nhà nghiên cứu lập luận rằng điều này là do chúng ta phóng chiếu cái tôi hiện tại của mình lên cái tôi của chúng ta trong quá khứ. Khi làm như vậy, những người lớn tuổi đang vô thức so sánh con người của họ ngày nay với những người trẻ tuổi ngày nay, tạo ra ấn tượng rằng giới trẻ ngày nay trở nên kém cỏi hơn theo cách nào đó, bất kể chúng ta đang sống ở thập kỷ nào.