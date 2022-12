Memorial: Tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình 2022 bị Nga 'yêu cầu từ chối nhận giải'

Mặc cho sự an toàn bị đe dọa, ông Rachinsky nói những việc làm của Memorial vẫn cần thiết.

"Tại nước Nga ngày nay, không ai có thể được đảm bảo an toàn," ông nói. "Vâng, nhiều người đã bị giết. Nhưng chúng tôi biết sự thanh trừng của nhà nước đã dẫn đến... Chúng tôi cần phải thoát khỏi cái hố này theo cách nào đó."

Người điều hành Trung tâm Tự do Nhân sự của Ukraine, được trao giải Nobel Hòa bình đã từ chối trả lời phỏng vấn chung với ông Rachingsky.

Trung tâm Tự do Nhân sự của Ukraine (Center for Civil Liberties) được trao giải vì đã thúc đẩy nền dân chủ tại Ukraine và điều tra những tội ác chiến tranh bị cáo buộc do Nga gây ra tại đây.