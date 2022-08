Partition: 75 năm cuộc chia đôi đẫm máu Ấn Độ - Pakistan

Partition: 75 năm cuộc chia đôi đẫm máu Ấn Độ - Pakistan

Nhân đây cũng cần giải ảo cái gọi là “thành công của thực dân Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ không gây đổ máu” – so với Pháp, như điều tôi được nghe khi còn ở Việt Nam.

Một bài trên The Conversation ba năm trước đã buộc tội Hoàng gia Anh, cụ thể là Lord Mountbatten “phạm lỗi gây ra tắm máu" (bloodbath of partition of British India) và ghi lại chính lời sử gia Stanley Wilpert rằng đó là cuộc Tháo chạy ô nhục của Anh.