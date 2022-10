Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị bắt, SCB nói gì?

54 phút trước

Sáng nay 8/10, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an thông tin với báo chí rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.