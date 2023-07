Liệu Mỹ và Trung Quốc có thể gạt bỏ đối đầu để cùng chống biến đổi khí hậu?

Những bước đi trái ngược

Vào năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố những mục tiêu trung hòa carbon sau khi phát triển ổn định cơ sở hạ tầng năng lượng sạch những năm trước đó. Những năm xảy ra tình trạng sương khói trầm trọng do ô nhiễm tại Bắc Kinh và các thành phố khác đã gây sự bất an trong dân chúng, và khiến giới chứng phải dần đóng cửa các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá và cắt giảm việc sản xuất than đá.