Việt Nam và đại án 'chuyến bay giải cứu': Hành khách có được bồi thường hay không?

Việt Nam và đại án 'chuyến bay giải cứu': Hành khách có được bồi thường hay không?

15 phút trước

Từ tỉnh Long An, chị Huỳnh Thị Gấm, một lao động giúp việc tại Saudi Arabia kể chi tiết với BBC News Tiếng Việt quá trình bay về Việt Nam trên một 'chuyến bay giải cứu' sau khi trốn khỏi nhà chủ hồi tháng 10/2021.

Thắc mắc vì giá vé chênh lệch cao

Chị Huỳnh Thị Gấm cho biết, "Tôi bị chủ ngược đãi khi chỉ ngủ một ngày 2-3 tiếng, chỉ được ăn đồ thừa của nhà chủ. Tôi trốn khỏi nhà chủ và chạy đến báo công an Ả Rập Xê-Út. Công an Ả Rập Xê-Út kêu tôi về lại nhà chủ nhưng tôi kiên quyết không muốn quay trở lại."

"Tôi bị cách ly 14 ngày, không may là trong phòng tôi có tám người dương tính với Covid nên tôi phải ở lại 14 ngày nữa. Một ngày tiền ăn là 120.000 đồng, tính thêm tiền test Covid. Tổng cộng là 15 triệu tiền cách ly và đi xe về nhà ở Nha Trang."

Tuy nhiên sau đó chị phát hiện mình đã may mắn hơn những lao động khác, khi từ Saudi Arabia về với những giá vé bay khác nhau, có người phải trả tiền lên đến hơn 60 triệu đồng.

"Trên chuyến bay tôi về Việt Nam, thì có những lao động khác nói giá vé khác nhau. Tôi có hỏi thăm thì giá vé của họ từ 36 triệu, hơn 40 triệu, có người tới 62 triệu. Đó chỉ là tiền vé máy bay về, chưa tính tiền phí cách ly. Mọi người khi biết giá vé của nhau đều rất thắc mắc vì sự chênh lệch. Không ai hiểu lý do vì sao."

Chị Gấm cho biết sau khi trở về nước, chị còn phải tiếp tục trả nợ nần vì đời sống gia đình khó khăn, công ty may mặc chị đang làm bị cắt đơn hàng.

Đòi một phần tiền vé được không?

Theo quan sát của BBC, dư luận Việt Nam đặt câu hỏi về liệu vụ đại án lần này có phải chỉ do đạo đức của một số cá nhân bị biến chất vì "lợi dụng "một chủ trương nhân đạo của Đảng, Chính phủ" hay không.

Năm bộ này bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông và Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, là những cơ quan có thẩm quyền "tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước."

"Tại sao không để các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay mà lại sinh ra chuyện các doanh nghiệp phải đi xin thực hiện chuyến bay giải cứu. Muốn đảm bảo y tế, an toàn thì có thêm bộ phận khác, vì sao lại phải có sự tham gia của các công ty khác để thực hiện những chuyến bay này?", ông nói với BBC.

Ban đầu, đây là các chuyến bay do hành khách trả tiền vé, còn các chi phí khác trong thời gian cách ly tại các cơ sở quân đội hoàn toàn do nhà nước đài thọ. Về sau bắt đầu có cả các chuyến bay 'combo', theo đó hành khách phải chi trả trọn gói toàn bộ các chi phí phát sinh.

Tuy nhiên, "Khi đất nước bị đặt trọn trong tay một nhóm người nắm mọi quyền hành mà không có những biện pháp kiểm soát và chế tài độc lập như tam quyền phân lập, tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, tự do báo chí, tự do phản biện của các tổ chức xã hội dân sự nhóm người đó, thì chắc chắn đất nước đó sẽ còn xảy ra lạm quyền, tham nhũng," nhà văn Trần Trung Đạo cho biết.