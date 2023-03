Quan Kế Huy: Từ một ngôi sao nhí bị lãng quên đến anh hùng Oscar

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Quan Kế Huy được trao giải Oscar diễn viên phụ xuất sắc nhất cho màn hoá thân trong phim Everything Everywhere All at Once.

Tác giả, Ian Youngs

Vai trò, Phóng viên Giải trí & Nghệ thuật

13 phút trước

Quan Kế Huy là một ngôi sao nhí trong hai bộ phim nổi tiếng nhất vào những năm 1980, thế nhưng đã từ bỏ nghề diễn khi Hollywood rời bỏ anh ấy. Hiện nam diễn viên đã có sự trở lại ngoạn mục khi đoạt giải Oscar.

"Người ta nói những câu chuyện như thế này chỉ xảy ra trong phim ảnh," Quan Kế Huy nói về Oscar trong nước mắt trên sân khấu nhận giải Oscar cho diễn viên phụ xuất sắc nhất.

"Tôi không thể tin được điều này đang xảy đến với mình. Đây là một giấc mơ Mỹ."

Câu chuyện của anh ấy sẽ thật khó tin nếu là cốt truyện của một bộ phim.

Nguồn hình ảnh, Alamy Chụp lại hình ảnh, Quan Kế Huy cùng đóng vai chính với Harrison Ford trong bộ phim nổi tiếng Indiana Jones and the Temple of Doom

Khi còn là một cậu bé, Quan Kế Huy đã rời Việt Nam tị nạn đến Hong Kong, rồi sau đó định cư tại Mỹ.

Quan Kế Huy vô tình đi thử một vai Short Round, một tên trộm nhí trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom vào năm 1984, sau đó thủ vai chính Data, một cậu bé yêu công nghệ trong The Goonies một năm sau đó.

Khi lớn lên, lúc số vai diễn cạn dần, Quan Kế Huy đã đi làm những việc hậu trường như điều phối viên những pha mạo hiểm và trợ lý đạo diễn.

Nguồn hình ảnh, Alamy Chụp lại hình ảnh, The Goonies vẫn được xem là một phim cổ điển cho trẻ em

Được truyền cảm hứng sau khi xem phim Crazy Rich Asians, nam diễn viên đã quyết định thử theo đuổi giấc mộng làm diễn viên khi gần bước đến tuổi 50.

Một người bạn đồng ý làm đại diện cho Quan Kế Huy - và hai tuần sau, anh nhận được một cuộc gọi cho phim Everything Everywhere All at Once.

Bộ phim là sự trở lại ngoạn mục lần hai của Quan Kế Huy và mang đến giải thưởng Oscar đầu tiên cho nam diễn viên.

"Mẹ tôi 84 tuổi và bà ấy đang ở nhà theo dõi buổi lễ. Mẹ ơi, con đã đoạt được Oscar rồi," Quan Kế Huy kiềm nén cảm xúc, hôn và nâng chiếc tượng vàng Oscar.

"Hành trình của tôi bắt đầu trên một con tàu, tôi đã trải qua một năm trong trại tị nạn, và theo một cách nào đó, tôi đã đứng đây, trên sâu khấu lớn nhất của Hollywood..."

Khi nhận được kịch bản cho phim Everything Everywhere All at Once, nam diễn viên có lẽ không nghĩ bộ phim sẽ mang anh ấy đến Oscar.

Trên kịch bản, bộ phim có thể trông như một vỏ ngoài thô cứng. Đây là một sự pha trộn đầy sáng tạo giữa drama theo phong cách Indie về một gia đình người di cư, sự phiêu lưu khoa học viễn tưởng thú vị lạ kỳ và một bộ phim hành động siêu anh hùng.

Quan Kế Huy đóng vai Waymond Wang, người chồng do Dương Tử Quỳnh thủ vai, người quản lý một tiệm giặt ủi - và các phiên bản khác của Waymond từ những vũ trụ thay thế.

Bộ phim, cũng như Quan Kế Huy, đã chiến thắng tại Hollywood, với bảy giải Oscar 2023, gồm giải phim xuất sắc nhất và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dương Tử Quỳnh.

Nguồn hình ảnh, Lionsgate Chụp lại hình ảnh, Waymond Wang là một người chồng không có gì nổi bật và một anh hùng hành động

Quan Kế Huy đã trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong lễ trao giải Oscar năm nay, với sự nhiệt thành cùng những nụ cười selfie cùng dàn sao hạng A, những người dường như thật vui khi gặp anh ấy.

Trong bài phát biểu nhận giải Oscar, nam diễn viên đã cảm ơn mẹ mình "vì những sự hy sinh để tôi được như hôm nay".

Quan Kế Huy cũng cảm ơn anh trai và vợ mình - "tình yêu của đời tôi, người trải qua từ tháng này đến tháng khác, năm này đến năm khác trong 20 năm qua, nói với tôi rằng thời khắc của tôi rồi sẽ đến".

Nam diễn viên nói thêm: "Giấc mơ là điều gì đó bạn phải tin tưởng. Tôi đã gần như từ bỏ giấc mơ của mình."

"Hỡi tất cả các bạn, hãy nuôi dưỡng giấc mơ của mình.