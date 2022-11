Mỹ chọn phản ứng 'thận trọng' và 'thông minh' trước biểu tình chống zero-Covid tại Trung Quốc?

Hôm thứ Hai 28/11, Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ quyền tự do biểu tình của người dân Trung Quốc nhưng không lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh.

Ông McCaul cũng cam kết từ năm sau sẽ có một lập trường cứng rắn hơn chống Trung Quốc từ Hạ viện, vốn hiện do phe Cộng hòa kiểm soát, trong khi hai ông Rubio và Smith thì tuyên bố: "Nước Mỹ sẽ không thay đổi trong sự ủng hộ của chúng tôi dành cho người dân Trung Quốc khi họ can trường đòi hỏi tự do."