Lính Mỹ vượt biên sang Bắc Hàn: Mỹ sẽ đàm phán ra sao?

Kênh New York

Nhưng cũng có những kênh không chính thức. Bắc Hàn duy trì một phái bộ tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Khi khủng hoảng xảy ra, nhiệm vụ - được mệnh danh là Kênh New York (The New York Channel) - đã trở thành nơi các quan chức từ hai nước tổ chức các cuộc đàm phán.