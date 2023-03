Dự luật nói di dân vượt biển vào Anh sẽ vĩnh viễn bị cấm quay lại

Thủ tướng Rishi Sunak, người coi việc "dừng tàu thuyền" là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình, nói với tờ Mail on Sunday: "Đừng mắc sai lầm, nếu đến đây bất hợp pháp, bạn sẽ không thể ở lại."

Luật mới sẽ đặt nhiệm vụ cho Bộ trưởng Nội vụ là phải đưa bất kỳ ai đến Anh bằng thuyền nhỏ đến Rwanda hoặc một nước thứ ba "an toàn" nào đó, "ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý" và cấm họ không bao giờ được quay trở lại Anh.

Nhưng tờ Mail on Sunday cho biết một điều khoản trong Dự luật Di cư Bất hợp pháp dự kiến sẽ áp dụng "ngưng chặn các quyền" theo đó cho phép chính phủ can thiệp vào các công ước một cách hiệu quả.

Kế hoạch Rwanda vẫn chưa được triển khai sau khi vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà vận động và sự can thiệp của pháp luật.

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman, người sẽ trình bày các luật mới, nói với tờ The Sun on Sunday rằng "con đường duy nhất để đến Vương quốc Anh phải là con đường an toàn và hợp pháp".