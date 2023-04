Chỉ có Mặt trời từ trưa 30/04/1975 ở đô thành Sài Gòn hay sao?

Ông Minh bắt tay Vanuxem và hỏi lý do ông ta muốn gặp ông. Vanuxem cho biết ông muốn hiến kế cho ông Minh để cứu vãn tình hình tuyệt vọng của chế độ Sài Gòn.

Theo Vanuxem, nên lên tiếng kêu gọi sự can thiệp của một cường quốc, và chỉ cần có một yêu cầu chính thức của chính quyền miền Nam là cường quốc này sẽ can thiệp ngay.

Tuy nhiên, tôi muốn qua ông chuyển tới Tổng thống Cộng hòa Pháp lời chúc cuối cùng và lời yêu cầu cuối cùng của Chính phủ Việt Nam tự do.

Bản tiếng Pháp của cuốn sách “La mort du Viêt-Nam: Les faits, les causes externes et internes, les conséquences sur le Viêtnam, la France et le monde” hiện vẫn có bán trên Amazon.