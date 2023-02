Tranh cãi việc đổi 400 tên đường ở TP HCM – Bài 1

18 phút trước

Có ý kiến do Tiến sĩ Trương Hoàng Trương, Trưởng Khoa đô thị học, Đại học KHXH&NV ĐHQG TP HCM nêu ra tại hội thảo “Xây dựng WebGIS phục vụ công tác quản lý và công bố thông tin, hỗ trợ quy hoạch, đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM” diễn ra sáng 14/2.

Vấn đề không mới

Ý kiến của chuyên gia

Theo quan điểm cá nhân, ông Lân cho rằng: “Các tên sai thì cần sửa cho đúng, nhưng cũng nên thận trọng để xác định xem tên đó có đúng là do sai chính tả hay là do cách phát âm địa phương, ví dụ như “nhân” thành “nhơn” hay “hoa” thành “huê”, hoặc do một giai đoạn lịch sử nào đó phải kiêng húy của các vị vua mà người ta đọc chệch đi...”