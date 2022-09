Việt Nam: Lãnh đạo Quốc hội đề xuất lực lượng chuyên trách bảo vệ nhân viên y tế

"Khi có báo động thì lực lượng chuyên môn vào can thiệp, chứ bác sĩ đang cầm dao mổ bị xông vào đấm, đá, tát thì làm sao mà tự bảo vệ được mình," ông Định nói, theo báo Thanh Niên .

Khoản 3, Điều 109 của dự thảo luật Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tịch thu phương tiện, công cụ, vật dụng được sử dụng để gây mất an ninh trật tự hoặc có nguy cơ gây mất an ninh trật tự; tạm giữ người có hành vi gây mất an ninh trật tự….