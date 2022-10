Báo chí VN đồng loạt gỡ tin về cái chết của Nguyễn Phương Hồng - bị can vụ Vạn Thịnh Phát

Trả lời BBC News Tiếng Việt, luật sư Phùng Thanh Sơn phân tích, theo luật định, nếu một vụ án có nhiều nghi can nhưng chỉ có một hoặc một vài nghi can bị chết trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra vẫn phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các nghi can còn sống.