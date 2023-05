'Ngàn dặm trần ai' của lao động bất hợp pháp người Việt ở Đài Loan

Chụp lại hình ảnh,

'And Miles to Go Before I Sleep', tạm dịch 'Ngàn dặm trần ai' của đạo diễn Đài Loan Thái Sùng Long đã đoạt giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 59