Đằng sau việc lần đầu tiên trùm tình báo vào Bộ Chính trị Trung Quốc

Đáng chú ý, Trần Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, có tên trong Bộ Chính trị.

Năm nay 62 tuổi, ông Trần Văn Thanh hiện là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, phụ trách hoạt động tình báo và bảo vệ chính trị.

Nhà nghiên cứu Richard C. Bush viết cho Viện Nghiên cứu Brookings ngày 25/10 nhận xét:

“Ông ta muốn người của mình lãnh đạo các cơ quan chịu trách nhiệm duy trì quyền kiểm soát. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia lần đầu tiên trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.”

Năm 2016, ông trở thành Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Ngày 16/10, khai mạc Đại hội XX, trong Báo cáo Đại hội Đại biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có đoạn nhấn mạnh về an ninh quốc gia.

“Phải kiên định quán triệt quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, lồng ghép bảo vệ an ninh quốc gia vào toàn bộ quá trình công tác trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội.”