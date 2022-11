Có nên theo đuổi công việc mình đam mê nhưng ít tiền?

Mỗi món tráng miệng thơm ngon và chiếc bánh ngọt với hoa văn tinh xảo trong nhà bếp đều do anh sáng tạo nên. Anh được vào vị trí mà mình từng mơ ước và mong có được từ nhiều năm qua.

Năm 21 tuổi, anh trở thành đầu bếp của một khách sạn từng đoạt giải thưởng ở vùng Lake District, Anh, và say mê nghiên cứu các loại bánh, kẹo trong thời gian rảnh rỗi.

Theo một cuộc thăm dò cuối năm 2020 từ Fiverr, hãng chuyên cung cấp nhân sự làm việc tự do ở Hoa Kỳ, 59% trong số 2.000 người Mỹ được khảo sát tin rằng đại dịch Covid-19 đã khiến mọi người muốn theo đuổi công việc mơ ước của họ.

“Và ở một mức độ nào đó, người sử dụng lao động có thể biết điều này và do đó yêu cầu những nhân viên tận tâm và đam mê đó đảm nhận thêm việc hoặc làm với những điều kiện tồi tệ.”

Một nghiên cứu năm 2019 giải thích lý do tại sao điều này xảy ra; nghiên cứu phát hiện ra rằng mọi người coi việc đối xử tệ với người lao động - chẳng hạn như yêu cầu nhân viên làm thêm việc hoặc làm thêm giờ mà không được trả thêm lương - là hợp pháp khi người lao động được cho là đang làm công việc đam mê của họ.

Sự coi thường ban đầu đối với an toàn tài chính là điều mà Tweddell thường thấy ở những khách hàng của bà, những người đang tìm kiếm một sự nghiệp đáp ứng nguyện vọng hơn. Bà thường tư vấn cho họ rằng đó là kiểu thái độ cần phải tránh. “Chúng ta thực sự làm việc là vì tiền,” bà nói. “Không có gì xấu hổ về điều đó. Hầu hết chúng ta làm việc vì chúng ta cần tiền để sống.”

“Nhiều người nói, 'Tôi muốn tự do, tự do thoát khỏi công việc làm theo giờ hành chính.' Vì vậy, họ đã nhận được một công việc tuyệt vời và họ nhận ra, 'Ôi Chúa ơi, làm gì có tự do ở đây. Tôi phải nai lưng làm việc nhiều hơn để kiếm được số tiền như trước đây đi làm giờ hành chính mà tôi cho là gò bó.'”