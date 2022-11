World Cup 2022 ở Qatar bị kêu gọi tẩy chay

một giờ trước

Tẩy chay vì vấn đề quyền LGBT

Tracy Brown, thuộc nhóm những người ủng hộ LGBTQ+ chính thức của Wales, cho biết nhiều thành viên cảm thấy không an toàn để du lịch tới Trung Đông trong tháng 11.

“Thế Fifa nói bạn có thể an toàn là chính mình trong thời gian đang diễn ra World Cup, nhưng khi tôi rời đi, vẫn còn một cộng đồng LGBTQ+ đang phải sống bí mật.

“Họ không được an toàn và tôi phải bảo vệ giá trị của mình.

“Tôi muốn đến một quốc gia mà tôi lúc nào cũng cảm thấy an toàn và được chào đón.”

Tẩy chay vì vấn đề nhân quyền và quyền người lao động

Con số dựa trên số liệu do đại sứ quán của các nước tại Qatar cung cấp.

Tuy nhiên, Tổ chức Lao động Quốc tế cho rằng đây là ước tính thấp. Qatar không tính các trường hợp tử vong do đau tim và suy hô hấp là liên quan đến công việc – mặc dù đây là những triệu chứng phổ biến khi say nắng, do lao động nặng trong điều kiện nhiệt độ rất cao.