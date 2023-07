Những cặp LGBT ở Ấn Độ: 'Cha mẹ sẵn sàng giết tôi vì danh dự'

Koyel Ghosh là người quản lý của tổ chức Sappho for Equality

Những gia đình bạo lực

Hầu như các điều luật và xã hội đều coi gia đình theo huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi là không gian an toàn nhất cho các cá nhân, luật sư Veena Gowda, người hoạt động vì nữ quyền ở Mumbai, cho biết.

Trốn thoát và sống sót

Koyel Ghosh, người sử dụng "họ" (they hoặc them) làm đại từ nhân xưng, là người được ủy thác quản lý của Sappho for Equality, tổ chức đấu tranh vì quyền của LBT (Lesbian-Bisexual-Transmasculine: người Đồng tính nữ - Lưỡng tính - Chuyển giới) đầu tiên ở miền đông Ấn Độ được thành lập cách đây hai thập niên. Họ nhớ rõ vào năm 2020, họ nhận được một cuộc gọi đến đường dây trợ giúp về một cặp vợ chồng đã chạy trốn đến một thành phố ở miền đông Ấn Độ nhưng sau đó phải ngủ trên lối đi bộ trong bảy đêm.