Báo cáo an ninh 2023 của IISS nói về cách Việt Nam 'xử lý' ngoại giao với các cường quốc

International Institute for Strategic Studies (IISS) vừa công bố 'Đánh giá về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023', trong đó có nội dung về Việt Nam đang dần giảm bớt sự phụ thuộc nguồn vũ khí từ Nga, và thận trọng trong quan hệ ngoại giao với Mỹ, đặc biệt về khía cạnh an ninh-quốc phòng.