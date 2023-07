Năng lượng tái tạo: Việt Nam học được gì từ các nước châu Âu?

Các chuyên gia cho rằng việc quá phụ thuộc vào thuỷ điện và điện than dẫn đến việc mất cân đối trong cơ cấu nguồn điện, cùng với những bất cập trong hệ thống truyền tải và cải cách thuế quan… là những nguyên nhân khiến việc khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam bị hạn chế, dù được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng.

Trong khi đó, dù đối mặt với khủng hoảng kép về thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga và sự sụt giảm sản lượng điện, các nước Châu Âu không quay trở lại sử dụng nhiệt điện than như dự báo mà tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo ở mức kỷ lục trong năm 2022.

Dịch chuyển cơ cấu năng lượng ở các nước châu Âu

Trước đó, vào năm 2011, nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá) chiếm 49% sản lượng điện của EU trong khi các nguồn năng lượng tái tạo chỉ chiếm 18%.

Một thập kỷ sau, các nguồn năng lượng tái tạo đang tiến gần đến mức ngang bằng với nhiên liệu hóa thạch, với năng lượng tái tạo chiếm 32% sản lượng điện của EU so với 36% của nhiên liệu hóa thạch vào năm 2021.

Bài học rút ra

Tiềm năng của Việt Nam

Tại Hội nghị COP26 ở Anh và COP27 ở Ai Cập, Chính phủ Việt Nam ngờ thông báo kế hoạch đầy tham vọng 'net zero' vào năm 2050, đồng thời ký kết tuyên bố toàn cầu chuyển đổi từ than sang năng lượng sạch, theo đó cam kết nhanh chóng tăng cường năng lượng tái tạo và không xây mới thêm nhà máy điện than nào.