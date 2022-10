Ông Phùng Xuân Nhạ bị cảnh cáo: Nhìn lại những bê bối giáo dục

56 phút trước

Bị tố đạo văn

Bản báo cáo của Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng đưa ra bằng chứng là bộ trưởng giáo dục và đào tạo đương nhiệm "tự đạo văn" và "trích dẫn khống" trong hai bài báo "Deficiency in Investment in Early Education: The Second-Best Optimal Levels of Investment in Later Education and Human Capital" và "Response of Vietnamese Private Enterprises’ Leader under Global Financial Crisis: From Theorical to Empirical Approach.