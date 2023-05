L’OFFICIEL Việt Nam bị 'tẩy chay' vì bảo vệ ca sĩ Hanni Phạm?

Nguồn hình ảnh, L'Officiel Vietnam Official

Bài viết trên L'Officiel Việt Nam có tựa đề: "Sự độc hại của văn hóa “bash” thần tượng: Từ Chi Pu đến Sơn Tùng M-TP". Trong bài viết này, tác giả có nhắc đến Hanni Phạm, nữ ca sỹ thuộc nhóm nhạc Hàn Quốc New Jeans và nêu ý kiến:

Tới ngày 23/5, L'Officiel đã đăng bài xin lỗi bạn đọc "vì nội dung bài viết được đăng tải trên Fanpage L'Officiel Vietnam Official ngày 21.5.2023 đã làm phiền lòng đến quý vị."

Những phát 'đại bác' từ phe tẩy chay

"Phải chăng do làm việc tại L'OFFICIEL là một tạp chí có nguồn gốc Pháp - một quốc gia bị Việt Minh đánh bại và bị hất cẳng khỏi Đông Dương, nên mới có những dòng viết như vậy? Trong khi tại chính nước Pháp, tượng đài của Bác xuất hiện tại Paris và trên những con đường. Các cựu binh Pháp còn chấp nhận rằng họ đã thua cuộc và không nên xuất hiện ở Việt Nam. Vậy mà giờ lại đi chạy tội cho sự xâm lược?"

Trang Tifosi cho rằng Hanni Phạm không thể so với Sơn Tùng MTP hay Chi Pu vì cô không có bất cứ một thành tích và cống hiến trực tiếp gì Việt Nam, mà Hanni là quốc tịch Úc

"Tuy đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đội ngũ của mình thực hiện bài viết một cách thiếu cẩn trọng, đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội và hứa rút kinh nghiệm sâu sắc nhưng nhiều độc giả cho rằng đây chỉ là xin lỗi “suông”, trống rỗng và chỉ là một sự đối phó tạm thời, không được chấp nhận vì chưa chỉ rõ được vấn đề. Bài đăng xin lỗi của tạp chí vẫn nhận lại nhiều sự phẫn nộ và chỉ trích do chưa đủ thuyết phục.

Tiếp tục chia rẽ sau 48 năm

Trong cuốn sách phi hư cấu Nothing ever dies của tác giả Nguyễn Thanh Việt viết: "Tất cả các cuộc chiến đều diễn ra hai lần, lần đầu tiên trên chiến trận, lần thứ hai trong ký ức."

“Lời kêu gọi tẩy chay cho ta thấy sự độc hại của những sự phân biệt vẫn tồn tại gần 50 năm sau cuộc chiến, dù ở Việt Nam hay ở cộng đồng tỵ nạn hải ngoại. Phần nhiều cũng do giáo dục, giáo dục ở đây là sự bưng bít thông tin về lịch sử, chính trị và xã hội.

Trong cuốn hồi ký về Việt Nam của cựu Đại sứ mỹ Ted Osius có tựa đề Nothing is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam (Không gì là không thể: Hòa giải của Mỹ với Việt Nam), ông có nhắc câu chuyện về lá cờ vàng.