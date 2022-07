Hoa Kỳ: Ông Trump có tái tranh cử tổng thống năm 2024 hay không?

43 phút trước

Nguyên văn câu này trong tiếng Anh là ““Look, I feel very confident that, if I decide to run, I’ll win.”(Tôi tự tin là nếu tranh cử, tôi sẽ thắng).