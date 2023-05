Gia đình và luật sư nói nhà hoạt động Trần Văn Bang bị mức án 'quá nặng'

Tại phiên tòa, ông Bang nói ông không chống phá nhà nước mà chỉ muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận.

'Mức án quá nặng'

"Anh tôi luôn muốn có một xã hội dân chủ, công bằng, luôn được tôn trọng sự thật, người dân được đảm bảo các quyền con người vì họ giờ đây bị mất nhiều quyền tự do nhiều lắm."

Người mẹ 90 tuổi tại phiên tòa ngột ngạt

"Đến ngày xử án hôm 12/05, công an lại làm khó dễ, đòi giấy khai sinh, chứng minh quan hệ anh em... Gia đình tôi cũng đã mang theo sẵn, thì sau đó họ nói là phải có giấy mời, giấy triệu tập mới được vào tòa."

"Mẹ tôi, hơn 90 tuổi khi đi taxi đến phiên tòa thì bị công an làm khó dễ, thậm chí họ không cho taxi đậu xe trước cổng tòa án."

"Mẹ tôi già yếu lắm rồi, công an nói chỉ cho mẹ tôi vào, không cho anh chị em tôi vào. Thế là chúng tôi cõng mẹ vào, tôi phải đem lỉnh kỉnh tã, sữa, nước cho mẹ..."

"Công an còn ác thế này, trời hôm đó nóng tới 40 độ C mà mấy nhân viên an ninh kéo mấy cái quạt chỉ cho họ."