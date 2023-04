Hội An ngược đời: 'Bỏ tôm hùm, xúc tép riu'

TP Hội An tính ban hành quy định thu vé khi vào phố cổ gây ra cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Cụ thể: “Từ 15/5/2023, mọi du khách khi vào phố cổ Hội An phải mua vé”, thay vì chỉ thu phí riêng ở các điểm di tích đặc biệt như hiện nay. “Giá vé khách nước ngoài 120.000 đồng, khách nội địa 80.000 đồng”.

Lâu nay, Hội An là điểm sáng của du lịch Việt Nam về chất lượng dịch vụ, tinh thần phục vụ, môi trường du lịch, bán đúng giá niêm yết, vắng bóng tệ nạn. “Đùng một cái”, mọi thứ rối như canh hẹ. Phải nói rõ, dư luận không phản đối việc bán vé các điểm đặc biệt, chỉ phản đối quyết liệt kiểu bán vé đại trà cho bất kỳ ai vào phố cổ.

Tôi làm Hướng dẫn viên đi miền Trung. Chương trình tour có tham quan và ăn trưa tại Hội An. Thời đó, nhiều thứ còn khó khăn. Đi Bà Nà về quá bữa. Khách đói, yêu cầu bỏ tham quan Hội An và ăn trưa luôn cho kịp hành trình đi Huế. Ban quản lý buộc phải mua vé tham quan mới được ăn cơm.

Trong đoàn có cả người Hội An vào Sài Gòn lập nghiệp, giờ đưa công ty về thăm quê cũng phải mua vé. Tranh luận, đôi co, cuối cùng, phải điện thoại nhờ Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM lúc đó là ông Lê Nhật Tân can thiệp mới xong chuyện.