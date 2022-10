Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã sống trong tim khán giả yêu mến Paris By Night

Một không khí 'rất Việt Nam'

Địa điểm gần Việt Nam nhất mà Thúy Nga Paris tổ chức show Paris By Night lần trước là tại Singapore vào năm 2019.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân và chồng sau show diễn Paris By Night 134, cô đã trình diễn ca khúc ‘Tình khúc muộn màng’, song ca cùng Lương Tùng Quang

Đã có 500 người làm việc suốt ngày đêm để tổ chức show diễn Paris By Night 134 tại Bangkok. Ban tổ chức cho biết khi đến thì địa điểm chỉ là một nơi trống trải, không có bàn ghế, tất cả phải bắt đầu tạo dựng gần như từ con số không.

"Lúc sinh thời ông Tô Văn Lai là người hối thúc nhiều nhất việc thu hình việc thu hình Paris By Night tại Bangkok. Bởi vì ông về Việt Nam nên ông biết tâm tình khán giả và ông cứ nhắc cách đây mười mấy năm về việc thu hình tại Bangkok để đón khán giả từ Việt Nam sang."

"Bởi vì khán giả từ Việt Nam bởi vì nhiều người muốn xem Paris By Night chẳng hạn như ở Las Vegas thì thứ nhất điều kiện xa xôi, khó khăn, thứ ba vấn đề visa, nhiều người khó xin quá. Cho nên tổ chức ở Bangkok là gặp gỡ được khán giả quê nhà."

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn: "Lúc sinh thời ông Tô Văn Lai là người hối thúc nhiều nhất việc thu hình việc thu hình Paris By Night tại Bangkok”

'Chỉ có đất nước và dân tộc mới tồn tại vĩnh viễn'

"Rất may là Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường. Theo tôi thì chỉ có trong cơ chế thị trường thì mỗi cá nhân mới phát huy được sáng kiến, tài năng để cống hiến cho xã hội. Chỉ trong cơ chế thị trường thì Việt Nam mới trở thành đối tác kinh tế. Và chỉ có trong cơ chế thị trường thì toàn cầu hóa mới đón nhận Việt Nam như một quốc gia phát triển."

'Không ai thay thế ai'

'Thanh xuân tôi ở đó'

Với sự uyên bác, khiêm nhường, dí dỏm, và giọng nói trầm ấm, MC, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã thật sự sống trong tim khán giả yêu mến Paris By Night không chỉ trong 30 năm qua mà còn về sau.

Chia sẻ ngay trên sân khấu, nghệ sĩ Hồng Đào cho rằng nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã để lại một di sản cho nền âm nhạc hải ngoại, giúp cho thế hệ trẻ sau này hiểu thêm qua hơn 100 cuốn băng Paris By Night.

"Tôi có được thành công được phần nào, đó là do trung tâm và sáng tạo nghệ thuật, và từ nghệ sĩ đã đóng góp thành công chung của Paris By Night."

Paris By Night là chương trình âm nhạc hải ngoại rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Một trong những lý do nhiều người yêu quý Paris By Night là vì dòng "nhạc vàng", vốn bao gồm nhiều ca khúc đã bị chính quyền Việt Nam cấm vĩnh viễn lưu hành sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975.