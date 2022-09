Thủ tướng kiêm bộ trưởng của năm bộ - Dân chủ Úc có vấn đề?

Thủ tướng kiêm bộ trưởng của năm bộ - Dân chủ Úc có vấn đề?

28 phút trước

Ngày 26/8/2022 vừa qua, Thủ tướng Úc Anthony Albanese (Đảng Lao động) cho biết đã bắt đầu cuộc điều tra việc cựu Thủ tướng Scott Morrison (Đảng Tự do) từng giữ chức bộ trưởng của năm bộ trong nội các tiền nhiệm.

Xin nhắc lại Australia hay Úc là một quốc gia vẫn theo thể chế quân chủ lập hiến, đứng đầu là Nữ hoàng Anh, Elizabeth II, người làm nguyên thủ quốc gia (Head of state), như một di sản thời thuộc địa Anh.

Ông Morrison cho các phóng viên biết trong thời kỳ đại dịch Covid-19 tấn công Úc vào năm 2020: “Tôi đang chèo lái con thuyền giữa giông bão, và chỉ với tư cách thủ tướng, tôi mới hiểu rõ sức nặng do trách nhiệm đang đè trên vai, và tôi chứ không phải ai khác”.

Trong lần tranh cử vừa qua Đảng Lao động mặc dù thắng cử nhưng chỉ được 77/151 ghế ở Hạ viện, chỉ còn 32,5% cử tri Úc ủng hộ và so với lần bầu cử năm 2019 họ đã mất 0,76% cử tri ủng hộ.

Vị thủ tướng lại do các phe nhóm trong đảng chọn ra, nên thủ tướng phải chia sẻ quyền lực với các bộ trưởng thuộc các phe nhóm khác trong đảng cầm quyền, mà làm vui lòng các nhóm có lợi ích khác nhau không phải là một chuyện dễ dàng.

Ngày 1/6/2022, trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tân Chính phủ Lao động do ông Anthony Albanese lãnh đạo đã gây không ít ngạc nhiên và tranh cãi khi “trình làng” dân biểu Matt Thistlethwaite, Thứ trưởng chuyên trách về Cộng hòa (Assistant Minister for the Republic) một chức vụ hoàn toàn mới.