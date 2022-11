Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tập trung vào Trung Quốc

Chiến lược phác thảo số tiền 2,3 tỷ đôla Canada (tương đương 1,7 tỷ USD) trong mức chi tiêu nhằm tăng cường an ninh mạng và quân sự trong khu vực, và cam kết đối phó với một Trung Quốc "gây vấn đề", bên cạnh cùng làm việc với Bắc Kinh đối với các vấn đề biến đổi khí hậu và thương mại.

Bốn bộ trưởng nội các Canada trong cuộc họp báo tại Vancouver đã luân phiên nêu chi tiết của kế hoạch mới, và cho biết chiến lược này rất quan trọng đối với nền an ninh và khí hậu của Canada cũng như các mục tiêu kinh tế.

"Chúng tôi sẽ có sự tham gia về mặt ngoại giao vì ngoại giao là sức mạnh, cùng lúc đó, chúng tôi sẽ kiên định và đó là lý do chúng tôi hiện có một kế hoạch rất rõ ràng để tham gia cùng Trung Quốc," Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói.

Chính quyền do Đảng Tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau muốn đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và kinh tế, vốn rất phụ thuộc vào Mỹ. Các số liệu chính thức vào tháng 9 cho thấy thương mại song phương với Trung Quốc chiếm chưa đến 7%, so với mức 68% đối với Mỹ.