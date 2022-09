Tỉnh Bình Dương nói gì về vụ cháy làm 33 người chết?

Nguồn hình ảnh, UGC Chụp lại hình ảnh, Lực lượng cứu hỏa sau khi kết thúc việc tìm kiếm nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú

một giờ trước

Theo Giám đốc Công an Bình Dương, khi lực lượng chữa cháy đến, hầu hết các phòng ở quán karaoke khóa trái cửa, ảnh hưởng công tác cứu hộ.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng nhận định đây là vụ cháy dù trong phạm vi nhỏ nhưng rất nghiêm trọng.

Theo ông, cơ quan chức năng chữa cháy nhanh nhưng khắc phục, cứu nạn rất khó khăn.

"Tôi cũng đặt câu hỏi tại sao vụ cháy dập sớm mà nạn nhân vẫn còn mắc kẹt và số người thiệt hại lớn? Chạy xuống hiện trường mới thấy công tác tìm kiếm khó khăn. Anh em 30-40 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ chui vào, cứ 5-10 phút phải nhào ra. Lực lượng được trang bị đầy đủ, không thiếu gì nhưng tiếp cận khó khăn", báo ông Dũng nói.

"Được báo cháy, nhiều khách vẫn đóng cửa hát, thậm chí kéo nhân viên vô phòng."

Nguồn hình ảnh, UGC Chụp lại hình ảnh, Lực lượng cứu hộ được cho là làm nhiệm vụ xuyên đêm để dập tắt đám cháy

Những điểm đáng lưu ý của vụ cháy

Về số thương vong, báo VnExpress đính chính rằng, con số 33 người chết là dẫn theo Công an tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong họp báo sáng 8/9, Sở Y tế Bình Dương cho biết số người chết trong vụ cháy là 32, một trường hợp bị chấn thương nặng.

Trong khi đó, trang Thông tin Chính phủ thì nói có 33 người thiệt mạng phía trong quán karaoke, một người còn lại là do nhảy lầu cao xuống đất dẫn tới tử vong.

Phó giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín nói trong các trường hợp nhập viện có hai ca nặng đã được phẫu thuật. Hai bệnh nhân này đang phục hồi.

Trung tâm Y tế Thuận An tiếp nhận 17 ca tử vong gồm 8 nam 9 nữ. Trong số này, 13 ca đã nhận xác, còn 4 ca đang được cơ sở phối hợp công an gửi Bệnh viện 175 khám nghiệm ADN.

15 thi thể còn lại (9 nam, 6 nữ) được đưa về nhà xác.

Trong số đó 11 ca đã được gửi Bệnh viện 175 để giám định ADN, tính đến 8h30 hôm nay, 4 thi thể đã được trao trả cho người thân.

Tại Bệnh viện đa khoa An Phú, hai nạn nhân được tiên lượng nặng.

Về quá trình cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng sớm nhất có mặt tại hiện trường để thực hiện việc phòng cháy chữa cháy trong vòng năm phút.

Vị giám đốc nói rằng, về chủ quan, một phần trách nhiệm do những người tham gia ở các phòng hát. Đa phần đều trong tình trạng uống rượu bia, không tỉnh táo.

Theo ông, lời kể lại từ nhân viên thoát khỏi đám cháy cho hay, khi nhân viên, quản lý kêu gọi xảy ra cháy ở quán, đề nghị một số người hát đi theo lối thoát hiểm nhưng một số phòng không chạy. Thậm chí, một số người cố tình kéo tay nhân viên vào trong phòng hát tiếp, tờ Zing.news dẫn lời.

"Ý thức họ không chấp hành tốt. Nếu chấp hành tốt, nghe lời cúi thấp người chạy xuống tầng trệt thì đã thoát hoặc được cứu. Còn chạy ngược lên, chạy vào phòng vệ sinh chốt cửa thì khoảng 5-7 phút sau ngạt oxy và bị chết cháy.

"Tôi trực tiếp tới phòng ở tầng 3, các phòng không vào được. Phải dùng lực đẩy vào và thấy 7-8 nạn nhân chết trong tư thế ngạt khói, nằm trong phòng vệ sinh. Tôi muốn nhấn mạnh ý thức của những người hát karaoke", lãnh đạo công an tỉnh nói tại họp báo.

Về thẩm duyệt an toàn PCCC, phía công an cho biết cơ sở karaoke An Phú có có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 93 do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8-2-2017.

Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Liên quan đến việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại quán này, chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết hằng năm Công an TP Thuận An đều kiểm tra. Trong đó, năm 2019 kiểm tra 1 đợt, năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở.

Về cấu trúc của quán karaoke An Phú và các lối thoát hiểm, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, ông Trịnh Ngọc Quyên cho hay, khi trực tiếp kiểm tra hết hiện trường, quan sát các phòng xuống tầng trệt cũng như thông tin từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, thì cơ sở có lối thoát hiểm theo hai hướng lên và xuống.

Nguồn hình ảnh, UGC Chụp lại hình ảnh, Ông Mai Hùng Dũng nói không phải cứ dập tắt lửa là vào mang xác ra, 4-5 người mang đồ bảo hộ, mặt nạ tiếp cận hiện trường nhưng vào trong không mở cửa được

Hướng giải quyết: Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết ông đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sẽ sớm khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự về “tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Về chính sách với các nạn nhân trong vụ cháy, TP Thuận An đã thăm hỏi 11 bệnh nhân bị thương, hỗ trợ bước đầu mỗi người 5 triệu đồng. Với những nạn nhân tử vong, thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu.

Bức xúc của dư luận

Về nguồn cơn vụ cháy, cơ quan chức năng nêu nguyên nhân khách quan là có thể do chập điện và chủ quan là do khách hát karaoke khóa trái cửa, say xỉn và không chấp hành tốt, thậm chí còn đóng cửa hát khi được báo cháy.

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, nếu cháy do chập điện và cầu dao điện bị cúp thì làm sao hát tiếp được nữa.

"Karaoke An phú đủ điều kiện, hoạt động, có giấy phép, có trang thiết bị PCCC theo quy định. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, không phát hiện vi phạm. Khi nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời,

"Vậy thì vì sao, vì sao và vì sao karaoke An Phú biến thành hoả ngục thiêu sống 33 người, một thảm hoạ ám ảnh xã hội?" Facebook tên Lê Kiên đặt câu hỏi.

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Những người có thân nhân tử vong chờ đợi nhận diện thi thể của người thân mình

Facebook Châu Đoàn thì cho rằng: "Nguyên nhân các vụ cháy quán Karaoke là gì? Với tôi đấy là do cơ quan quản lý không làm tốt chức năng của mình. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết cho triệt để, đừng mơ màng mộng mị, đừng giả dối lấp lửng, đừng mập mờ để những mạng người trẻ phải ra đi một cách vô cùng đau lòng như vậy nữa.

"Nguyên nhân là bởi cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy làm qua loa, không chặt chẽ. Đáng nhẽ ra các phòng Karaoke phải có lối ra ban công, từ ban công có cầu thang thoát hiểm bên ngoài, giống như rất nhiều hình ảnh mà chúng ta thấy ở các nước.

"Sự việc cứ lặp đi lặp lại, nguyên nhân y như nhau là do chập điện, là do hàn nhưng cứ xảy ra là chết người. Tôi thương xót những nạn nhân, họ đi giải trí hay đi làm việc, họ không có lỗi. Tôi tức giận với lối quản lý hời hợt của cơ quan chức năng," võ sư Châu Đoàn viết.

Nguồn hình ảnh, Getty Images Chụp lại hình ảnh, Những người may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn đêm 6/9 tại karaoke An Phú, tỉnh Bình Dương

Cũng theo nhiều người dân, cần truy cứu đến cùng trách nhiệm trong những vụ việc mang tính chất nghiêm trọng như thế này.

Nguồn hình ảnh, UGC Chụp lại hình ảnh, Lực lượng lính cứu hỏa đục tường để tiếp cận khu vực hỏa hoạn

"Khi 3 chiến sĩ PCCC ngã xuống trong lửa vì cứu người, cũng như sau nhiều sự hy sinh khác, cả nước đau đớn, xót thương, cảm phục, biết ơn. Lòng dân vốn công bằng, nên vì thế càng cần phải vạch mặt, lên án và trừng phạt nặng những kẻ vì lý do nào đó đã cấp giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy cho những cơ sở kinh doanh, công trình không/chưa đủ điều kiện.

"Chính hành xử vô trách nhiệm của họ đã góp phần đẩy đồng đội mình vào chỗ chết giữa thời bình. Đó là tội ác, là hành vi của kẻ bất nhân, không thể tha thứ!" Facebook Nguyễn Hồng Lam nhận định.

Vụ hỏa hoạn ở quán karaoke An Phú cũng thu hút truyền thông nước ngoài, các trang như BBC News, The Guardian, Reuters, Aljazeera cũng đưa tin.