'Đại án chuyến bay giải cứu': Bắt nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Nga và Angola

Nguồn hình ảnh, Bộ Công an

một giờ trước

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết khởi tố ông Vũ Ngọc Minh (SN 1961) - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola; Lý Tiến Hùng (SN 1969) - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Vũ Hồng Quang (SN 1977) - Phó Trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam.

Cùng ngày, liên quan đến vụ án, ba người khác bị bắt về tội Đưa hối lộ , theo Điều 364 Bộ Luật Hình sự, gồm ông Đào Minh Dương (SN 1971) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vijasun, Nguyễn Thế Dũng (SN 1980) - Giám đốc Công ty TNHH du lịch, thương mại Sang Trọng và bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1987) - nghề nghiệp tự do.

Như vậy, quá trình điều tra vụ án từ cuối tháng 1/2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam gần 30 bị can, trong đó có 4 nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.