Tại sao có quá nhiều người tử vong ở Anh trong năm 2022?

Hơn 650.000 người tử vong được xác nhận ở Vương quốc Anh trong năm 2022 - tăng 9% so với năm 2019.

Mặc dù thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm của đại dịch, nhưng nó đặt ra câu hỏi về lý do tại sao nhiều người vẫn chết hơn so với thời điểm bình thường.