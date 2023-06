Viện Pháp tôn vinh nhà văn Dương Thu Hương, ví bà như Aleksandr Solzhenitsyn của Việt Nam

54 phút trước

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: 'Cái nước mình nó thế'

Nhà thơ Hoàng Hưng: 'Thật dễ hiểu khi truyền thông Việt Nam im lặng'

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ: 'Vết thương sâu hoắm'

Giáo sư Stephen B. Young nói về 'Đỉnh cao chói lọi'

Tác giả Stephen B. Young hiện là Giám đốc Điều hành Caux Round Table for Moral Capitalism. Ông từng làm phó khoa Luật Đại học Harvard, Giáo sư Luật tại Hamline University Law School. Các tác phẩm của Giáo sư Stephen B. Young gồm Kissinger's Betrayal: How America lost the Vietnam War, The Theory and Practice of Associative Power - CORDS, The Tradition of Human Rights in China and Vietnam, Moral Capitalism, The Way to Moral Capitalism...