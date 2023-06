Người Việt hải ngoại có thay đổi được quan điểm của người Mỹ về chiến tranh VN và VNCH?

1/ Building a Republican Nation in Vietnam, 1920-1963 (Edited by Nu-Anh Tran and Tuong Vu), Temple University Press 2023 (tạm dịch, ‘Xây dựng một quốc gia cộng hòa Việt Nam, 1920-1963’)

2/ Toward a Framework for Vietnamese American Studies (Edited by Linda Ho Peché, Alex-Thai Đinh Vo and Tuong Vu), University of Hawai'i Press 2023 (tạm dịch, ‘Khung nghiên cứu về người Mỹ gốc Việt’).